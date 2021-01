C'è anche la comunicazione ufficiale: domenica chiude il Covid Hotel di Marzocca

SENIGALLIA - Chiuderà a fine mese il Covid Hotel di Marzocca. Ieri è stato comunicato il mancato rinnovo della convenzione da parte della Regione alla Caritas che gestisce la struttura.

«Ci hanno comunicato che il 31 gennaio si chiuderà il Covid Hotel di Senigallia – interviene Giovanni Bomprezzi, direttore generale della Caritas - I numeri di questi ultimissimi giorni fanno propendere per una sola struttura regionale, individuata anche per garantire un turnover tra le strutture alberghiere selezionate. Come Caritas ci siamo, come sempre, messi a disposizione per essere di aiuto anche in questa grave emergenza. Lo abbiamo fatto con convinzione, professionalità e spirito di collaborazione».

La struttura sembrava ancora necessaria soprattutto per alleggerire l’ospedale che ha un reparto Covid al completo, ma è stato deciso diversamente. «Ringrazio di cuore tutti gli operatori – prosegue Bomprezzi - i volontari medici ed infermieri dell’Ambulatorio solidale Paolo Simone, la famiglia Marchetti proprietaria dell’hotel e il comitato “Un Aiuto per l’Ospedale di Senigallia”. Grazie ai medici dell’Usca, all’Asur, al Comune di Senigallia, alla Regione e alla Protezione civile regionale per aver sostenuto questa importante iniziativa sociale durante la pandemia. Ciò che conta, per noi della Caritas, che ci sia sempre una struttura, in Regione, pronta ad accogliere chi si trova impossibilitato ad isolarsi».

