SENIGALLIA Notificato ieri al Comune l’esposto per chiedere di risolvere il problema dei piccioni in centro storico. Sono oltre cento le firme allegate, raccolte in una settimana. Non sono andati oltre perché il problema attende una soluzione rapida e i commercianti, da cui l’iniziativa è partita, hanno preferito portarlo all’attenzione dell’amministrazione comunale quanto prima.

L’iniziativa

«Proseguendo con la petizione ne avremmo raccolte anche altre ma quello che adesso serve è una risposta urgente – spiega Nicola Moretti, titolare di Panfritt&Scartozz su Corso 2 Giugno –, hanno aderito i commercianti del Corso ma non solo perché hanno firmato da piazza Garibaldi, piazza del Duca, piazza Saffi, via Carducci e anche da altre vie. E’ un problema che ci riguarda tutti, in particolare per il fastidio nei tavolini dove fanno scappare i clienti». Circostanza sottolineata nelle recensioni di molti locali, dove vengono citati i piccioni aggressivi o che rubano il cibo. In questa battaglia gli esercenti hanno trovato come alleati i residenti. «Ci hanno chiesto di poter aderire perché anche loro hanno grossi problemi con il guano e le covate – prosegue l’esercente – sia nei balconi che nelle corti interne». L’esposto è stato inviato all’attenzione del sindaco Massimo Olivetti e dall’assessora all’Ambiente e Decoro urbano Elena Campagnolo.

La richiesta

«Siamo a chiedere il vostro intervento per l’annoso problema del guano dei piccioni che infesta il centro storico – riporta il documento protocollato nella tarda mattinata di ieri -. Come esercenti ci troviamo continuamente a doverli allontanare dai nostri tavolini esterni e non è possibile lasciare esternamente degli articoli posti in vendita perché spesso sono stati sporcati e resi invendibili». Hanno ricordato poi l’episodio che ha visto intervenire, proprio sul Corso, i vigili del fuoco per la presunta caduta di frammenti di cornicione. Da una verifica dei pompieri è emerso essere guano incrostato, caduto da uno storico palazzo. «Vorremmo che questo problema venisse risolto prima dell’estate – concludono i firmatari della petizione – per evitare di mostrare questo disagio ai turisti che, numerosi, affolleranno la nostra città».

Il Comune li aveva già rassicurati sul fatto che numerosi interventi sono stati adottati, comprendendo il disappunto per un fenomeno che non è facile da debellare. C’è anche chi, pur essendo vietato, continua a dar loro da mangiare. Tra i commercianti del centro, invece, tre non hanno voluto firmare temendo che i piccioni potrebbero fare una brutta fine dopo l’esposto. La maggior parte, invece, non ha esitato.