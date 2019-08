Comune compra 50mila sms per lanciare l'allarme maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Acquistato un pacchetto con 50mila sms al costo di 2.500 euro, per informare i cittadini in caso di allerte legate al maltempo. Sarà un servizio facoltativo che verrà attivato, solo su richiesta, al termine dell’iter di approvazione del Piano di emergenza di protezione civile comunale.Al termine della procedura, quando diventerà effettivo, sarà pubblicato in un sito dedicato in cui ci sarà la possibilità di far registrare i cittadini, solo quelli che saranno interessati, per consentire loro di ricevere e-mail ed sms per essere informati circa le criticità connesse ai rischi del territorio. Il Comune ha quindi ritenuto necessario dotarsi di un sistema di messaggistica che permetta di inviare comunicazioni ai cittadini interessati a riceverle. Sarà, almeno per il momento, un’opzione volontaria rivolta a chi ne farà richiesta.