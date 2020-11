Il Comune cerca sponsor per le luminarie. Già avviati gli allestimenti in corso 2 Giugno, cielo stellato in piazza Garibaldi

SENIGALLIA - Sono arrivate richieste di sponsorizzazione per le luminarie e allora il Comune ha deciso di aprire un avviso pubblico per raccogliere i fondi di chi vorrà contribuire. Non si tratta della solita raccolta delle quote tra gli esercenti, che non dovranno pagare nulla, ma di rendicontare, pubblicamente, i contributi che arriveranno. Proprio in nome della massima trasparenza l’Amministrazione ha optato per questa formula, inizialmente fraintesa.

Era sembrata infatti una richiesta di soldi rivolta agli esercenti. «Non andremo a chiedere soldi ai commercianti del centro – chiarisce Alan Canestrari, assessore alle Attività produttive – non dovranno pagare nulla come già avevo detto nei giorni scorsi. Abbiamo già predisposto le luminarie senza l’aiuto di nessuno ma solo risparmiando e tagliando sugli sprechi». Se gli sponsor non si concretizzeranno la spesa la sosterrà il Comune. Sono 39mila euro che con l’Iva arrivano a quasi 48mila euro. L’avviso chiede di comunicare eventuali contributi entro il 17 novembre ed il loro versamento entro il 27 novembre, così l’ente avrà modo di inserire la cifra occorrente nel bilancio. E’ questo il termine ultimo. Se arriveranno fondi privati quindi i 48mila potranno essere destinati ad altro, ad esempio proprio ad aiuti per imprese e commercianti.

«Nessuno deve pagare nulla – ribadisce l’assessore Canestrari -. Chi lo vorrà darà un contributo. Insieme all’assessore Campagnolo abbiamo deciso proprio di non chiedere nulla ma di illuminare lo stesso la città in questo periodo buio. Per ricevere gli sponsor il Comune deve prevedere e predisporre dei capitoli a bilancio per questo è stato fatto l’avviso pubblico». Intanto sono iniziati gli allestimenti delle luminarie, che ieri hanno riguardato Corso 2 Giugno. In piazza Garibaldi è stato montato il cielo stellato ma niente videomapping. Per la prima volta luci anche nelle frazioni di Sant’Angelo, Vallone, Roncitelli e Filetto. Anticipata al 4 dicembre l’accensione delle luci, che si spegneranno il 10 gennaio. Il progetto completo nel sito del Comune.

