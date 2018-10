Compra sul sito a prezzo stracciato, ma il televisore non arriva mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Compra un televisore in un sito online ma non arriva. Trascorso un mese dall’acquisto e non riuscendo ad entrare in contatto con il venditore, perché nessuno gli ha più risposto, un giovane di Montignano ha capito di essere stato truffato e si è rivolto alla polizia postale per sporgere denuncia. La spesa era stata fatta su un sito dove aveva scelto un televisore da 32 pollici ad un costo di 53,99 euro.«Ho ordinato e regolarmente pagato un televisore che avevo visto sul sito – spiega Stefano Panoni – ma dopo un mese non è mai arrivato. Ho scritto alle email indicate per ricevere informazioni e fare reclami ma nessuno ha mai risposto ». Il sito che rivende televisori a prezzi stracciati è ancora attivo.