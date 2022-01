Commercio in lutto per la scomparsa di Mauro Bellagamba: oggi il funerale alla chiesa della Pace

SENIGALLIA - Commercio in lutto per la scomparsa di Mauro Bellagamba detto “il cocciaro”. Aveva 79 anni. Per tanti anni è stato un punto di riferimento per i senigalliesi con la sua bottega di casalinghi prima in viale Leopardi poi in via Marchetti in centro storico. Attività di famiglia, avviata circa settant’anni fa, che adesso porta avanti il figlio Simone, con la stessa accoglienza e disponibilità del padre, che nel negozio faceva entrare i clienti come fosse casa sua.

Gran parte della vita l’ha trascorsa proprio nella bottega, dove lavorava in maniera infaticabile e con grande passione cercando sempre di accontentare i clienti, trovando soluzioni ad ogni richiesta. Era un punto di riferimento anche per il settore della ristorazione e quello alberghiero, per il commercio anche all’ingrosso e non solo al dettaglio di articoli che oggi si trovano anche in molti bar, ristoranti e alberghi della città. Lo conoscevano davvero tutti. Sono tanti i senigalliesi che hanno dentro casa un servizio di porcellana comprato da lui o scelto con una lista nozze. Molti anche gli articoli da regalo.

Per oltre 25 in via Marchetti ha venduto forniture alberghiere, per bar e ristoranti, porcellane di pregio, posate, servizi di piatti, calici da degustazione, confezioni regalo oltre ad articoli personalizzati fatti appositamente su richiesta dei clienti. In città era stato soprannominato “il cocciaro”. I funerali si terranno stamattina alle 10 presso la chiesa della Pace, seguirà la tumulazione presso il cimitero di Roncitelli. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, in particolare al figlio Simone.

