Senigallia, addio a Maria Luisa. La città piange la storica commerciante, adesso è tornata vicino al suo Giancarlo

SENIGALLIA - Marzocca piange la storica commerciante Maria Luisa Rasicci. Aveva 78 anni. Era stata la titolare di New Store. Attività nata come merceria e poi diventata negli anni un negozio di abbigliamento. Tutti la ricordano dietro il bancone con il suo inconfondibile sorriso, garbata ed elegante. Una vera signora. Il primo negozio è stato aperto nel 1970 lungo la Statale vicino all’attuale foto Gaep, poi si è trasferita tra il 1987 e il 1999 sempre sulla Statale, dove ora c’è il Kebab, e infine dal 1999 al 2004 stessa via ma nell’ex Pellegrini elettrodomestici.LEGGI ANCHE:Un punto di riferimento per la frazione, con clientela che arrivava anche da Senigallia. «Ricordiamo tutti con affetto Maria Luisa – interviene llaria Ramazzotti, assessore alle Pari opportunità che risiede a Marzocca -. Sempre elegante e sorridente, capace di accogliere la clientela con grande disponibilità e pazienza nel suo negozio di Marzocca. Siamo vicini, in questo doloroso momento, alle figlie e a tutti i familiari». Oltre ad essere un’affermata commerciante, Maria Luisa Rasicci è stata protagonista di una straordinaria storia d’amore. Nel 2016 aveva festeggiato insieme al marito Giancarlo Cucchi i 50 anni di matrimonio presso l’Opera Pia Mastai Ferretti, dove entrambi vivevano. Una bella festa per le nozze d’oro si era tenuta in quella circostanza, alla presenza del sindaco Maurizio Mangialardi e del presidente Mario Vichi. Gravi problemi di salute avevano costretto Maria Luisa ad affidarsi all’assistenza della casa di riposo di via Cavallotti. Il marito, che è stato uno degli ultimi operai della Sacelit, ha voluto seguirla e trasferirsi con lei per starle accanto.Stava bene ma non poteva restare nella casa dove aveva vissuto con il suo grande amore. Non poteva saperla lontana e ha voluto raggiungerla per starle accanto. Poi è arrivato il Covid ed entrambi l’hanno contratto. Giancarlo non ce l’ha fatta. Il 22 aprile scorso, ad 81 anni, è venuto a mancare. Maria Luisa invece, dopo 50 giorni positiva al virus, ha sconfitto il Covid ma non ha resistito senza l’amore della sua vita. Martedì il suo grande cuore ha smesso di battere. Solo la morte poteva separare questa straordinaria coppia. La morte che ora, a distanza di meno di due mesi, l’ha riunita. I funerali si terranno sabato 27 giugno ma l’orario ancora non è stato fissato.