Commerciante minacciata in centro da una clochard: «Tira fuori i soldi o ti buco le gomme»

SENIGALLIA «Dammi i soldi o ti taglio le gomme». La minaccia che una donna clochard ha rivolto ad una commerciante del centro storico, raggiunta in un parcheggio a ridosso di piazzale Morandi.

Si tratta della solita donna di origini polacche che vive tra via Fagnani, dove ha ammesso di essere stata lei ad aver rotto alcuni vasi fuori dai negozi, e la stazione ferroviaria chiedendo soldi alla gente di passaggio. Una donna che, quando ubriaca, diventa particolarmente aggressiva, come accaduto sabato pomeriggio. La commerciante si è rivolta alla polizia locale per segnalare l’accaduto. Alle forze dell’ordine, che ogni tanto intervengono, la situazione è nota ma non è facile risolvere il problema. La commerciante ha riferito ai vigili che insieme al compagno aveva parcheggiato la macchina quando si è vista venire incontro la donna. Voleva soldi per mangiare. Vive accampata in un edificio abbandonato dietro la stazione, ma appena l’ha riconosciuta, sapendo che crea sempre problemi in centro quando è ubriaca, non ha voluto darle nulle. Questa ha ammesso di aver danneggiato i vasi e le ha anche detto che se non le avesse dato i soldi le avrebbe squarciato le gomme della macchina che aveva appena parcheggiato.



Episodi che nel weekend sono accaduti, in via Abbagnano e in via Verdi. La coppia è risalita in macchina, rinunciando a parcheggiare, e lei l’ha inseguita urlando insulti finchè è riuscita a stargli dietro. Da qualche giorno un altro clochard, sempre di origini polacche, si accampa invece nel parco di via del Molinello dove sono già intervenuti in momenti diversi i carabinieri, il 118 e la Croce rossa. Spesso è ubriaco e la gente ha paura. I cittadini chiedono che le istituzioni, civili o religiose, se ne facciano caricano aiutandoli in quanto senzatetto. Intanto dando loro una collocazione in modo che non siano costretti a vivere di stenti, ubriacandosi e creando problemi alla popolazione. Ci sono anche due tossicodipendenti senigalliesi che spesso sono in compagnia della donna polacca che ugualmente chiedono soldi ai passanti.



