Senigallia, colto da malore fatale subito dopo pranzo: muore un 62enne in carrozzina sul lungomare

SENIGALLIA – Aveva appena finito di pranzare, quando è stato colto da un malore improvviso: un attacco di cuore che non gli ha dato scampo. Dramma sul lungomare Mameli di Senigallia, dove un turista disabile di 62 anni è deceduto sotto gli occhi dei bagnanti.

La dinamica

È successo attorno alle 14. L'uomo, che si spostava su una carrozzina e da tempo soffriva di problemi di salute, è stato subito soccorso dal personale dei Bagni Maitai, dov'era in villeggiatura. Aveva perso conoscenza. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, gli hanno praticato un lungo massaggio cardiaco, durato quasi un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è sopraggiunta anche la polizia che, sentito il medico, ha accertato le cause naturali del decesso. La salma è già a disposizione dei familiari.