Il vicino scopre i ladri, urla e li fa scappare: sventato il colpo in una villa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Fallito il colpo in villa in Strada del Ferriero a Sant’Angelo grazie all’intervento di un vicino che, notando due ladri, si è messo a gridare mettendoli in fuga. È accaduto verso le 20.30 di venerdì. In Strada del Ferriero le abitazioni sono distanti l’una dall’altra perché circondate da molta vegetazione. La villa presa di mira è di proprietà di una famiglia senigalliese che vi si reca solo in estate e nei weekend. Per i ladri doveva essere un orario sicuro.A quell’ora i vicini, stando a cena in casa con il televisore acceso e le finestre chiuse, non avrebbero dovuto sentire nulla. Non avevano però fatto i conti con un signore dall’udito sensibile. L’uomo ha sentito dei rumori. Sapendo che dai vicini non c’era nessuno e temendo che qualcuno fosse arrivato a casa sua, è uscito per andare a controllare. Oltre la siepe ha trovato due uomini che, dopo aver rotto la persiana, con una mazza avevano appena sfondato il vetro di una finestra per introdursi nell’abitazione.A quel punto d’istinto ha pensato di urlare. Le sue grida hanno richiamato l’attenzione dei due banditi che si sono messi a correre guadagnando l’uscita. Il vicino si è diretto verso la strada, sperando di prendere il numero della targa. Probabilmente un terzo complice li attendeva già in macchina. Una utilitaria di colore scuro, forse nera. Secondo il testimone poteva trattarsi di una Fiat Uno o Punto. Era buio e per fuggire non avevano acceso i fari. Impossibile vederla con precisione. Ha seguito con lo sguardo la macchina e l’ha vista dirigersi verso Marzocca.A quel punto ha chiamato i carabinieri che si sono recati sul posto per un sopralluogo mentre un’altra pattuglia si è messa alla ricerca dell’auto segnalata ma ormai era troppo tardi. I militari hanno subito informato i proprietari della villa che si sono recati sul posto per constatare la situazione. Non mancava nulla all’interno. Soldi e oggetti di valore non c’erano comunque, trattandosi di una seconda casa.