Coltello puntato, rapina nella sala giochi: due banditi in fuga con più di 500 euro

SENIGALLIA - Rapina al GPlanet di via Raffaello Sanzio martedì sera dove due uomini, incappucciati, si sono introdotti facendosi consegnare l’incasso sotto la minaccia di un coltello. Erano circa le 22.30 e all’interno della sala slot c’era solo un cliente oltre alla dipendente. I due banditi sono entrati. Uno è rimasto sulla porta a controllare. L’altro ha immobilizzato il cliente, puntandogli un coltello. Ha poi urlato alla dipendente di consegnare i soldi. Preso il bottino, stimato in 520 euro, si sono dileguati. Appena scappati sono stati chiamati i carabinieri che sul posto sono arrivati con una pattuglia.Dei rapinatori ormai non c’era traccia. I militari hanno ascoltato i due testimoni. Sembra si sia trattato di due extracomunitari. Secondo la dipendente il colore della pelle, visibile solo dalle mani, nonostante i guanti era scuro. Hanno urlato ripetutamente “I soldi, i soldi”. Una rapina lampo. L’attività, che chiude alle 23, si trova lungo la Statale con una facile via di fuga. Rischioso però l’orario scelto. Soprattutto in queste serate estive il traffico non manca. Nessuno sembra aver notato fughe sospette. In caso contrario eventuali testimoni potranno rivolgersi ai carabinieri per fornire informazioni utili a rintracciare gli autori. Importante rintracciare l’auto usata per la fuga. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere dove sperano di trovare qualche dettaglio interessante per le indagini.