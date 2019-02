Cocaina nascosta nel pollaio: ​arrestato pensionato di 74 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Sembrava un tranquillo pensionato, ma aveva la cocaina nascosta nel pollaio.I carabinieri di Senigallia hanno arrestato un 74enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un pollaio della sua abitazione hanno trovato contenitori termosaldati contenenti 5,5 grammi di cocaina. In casa ne sono stati trovati altri 1,6, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’arresto è stato convalidato, l’uomo è ora ai domiciliari.