Città in lacrime per Lilia ​Malatesta, regina del teatro dialettale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I Mazzamurei in lutto per la scomparsa di Lilia Malatesta, attrice della nota compagnia dialettale. È venuta a mancare domenica, all’età di 70 anni, a causa di una grave malattia. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria di Borgo Bicchia, in via dell’Artigianato, dove il feretro partirà oggi per raggiungere la frazione di Marzocca. Qui, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, si terranno i funerali alle 15.Lilia Malatesta lascia un grande ricordo nel rione Porto, dove ha sede la compagnia dialettale della quale faceva parte. «A nome dell’Associazione culturale Rione Porto ed in particolare di tutta la compagnia teatrale de I Mazzamurei – interviene il presidente Riccardo Pizzi - ricordo la nostra compagna di viaggio, Lilia Malatesta. Con grande affetto per la sua passione nella recitazione dialettale senigalliese e per quanto ha dato alla compagnia. Ha affrontato con il sorriso la malattia e noi tutti le siamo stati vicini. Al marito ed ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze».Ha continuato a recitare, calcando i palchi senigalliesi, anche quando il male si era insinuato subdolamente nella sua vita. Non aveva mai permesso alla malattia di aver il sopravvento e finché le forze gliel’hanno consentito ha proseguito, regalando sorrisi, e facendo ridere il suo pubblico. Lilia Malatesta lascia il marito Daniele Pirozzi e i nipoti Glauco e Giulia.