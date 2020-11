La città in lacrime per la scrittrice Durpetti: il ricordo di Olivetti e Mangialardi

SENIGALLIA - E’ morta a 92 anni la scrittrice e poetessa Wilma Durpetti. «Con Wilma Durpetti scompare un pezzo della memoria storica di questa città, - le parole del sindaco Massimo Olivetti -, protagonista ed interprete di una cultura autenticamente popolare, capace di attingere alle radici della senigalliesità, declinandole in una proposta culturale in grado di raggiungere il cuore delle persone. La sua morte ci addolora e ci impoverisce. Il nostro impegno sarà quello di ripartire dai valori e dai sentimenti che l’hanno animata durante la sua vita per tener viva la memoria più autentica della nostra città».

Tante sono le attività per le quali verrà ricordata: dai suoi testi dialettali in prosa ed in poesia, alla sua attività di animatrice del Rione Porto fino ai suoi incontri nelle scuole nei quali riusciva a suscitare l’interesse degli studenti con le storie dei pescatori ed il racconto delle tradizioni. Molti dei suoi testi li aveva donati alla compagnia dialettale dei Mazzamurei. «Sei stata una persona incredibile, cara Wilma – la ricordano dalla Fratellanza degli amici del molo di ponente - Hai messo simpatia e generosità in tutto quello che hai fatto. Per questo ti abbiamo voluto tutti un gran bene e ci mancherai terribilmente. Conserveremo con cura ogni ricordo che ci hai lasciato».

Parole di cordoglio sono arrivate anche dall’ex sindaco di Senigallia, ora consigliere regionale, Maurizio Mangialardi. «Senigallia perde una delle sue più autentiche e genuine interpreti. Wilma, con cui ho avuto occasione di collaborare proficuamente negli ultimi dieci anni, ha rappresentato un costante punto di riferimento. Poetessa, scrittrice, attrice dialettale e cultrice della storia e delle tradizioni locali, Wilma è stata anche una delle più belle anime dell’associazione Rione Porto, fondata insieme a Sergio Anselmi, Vinicio Mesturini e Giuliano Bedini per favorire la conoscenza e valorizzare la cultura popolare del quartiere».

