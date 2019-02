La città e l'Ipsia Padovano piangono la professoressa Marinella Barucca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Scuola in lutto per la scomparsa della professoressa Marinella Barucca, deceduta all’ospedale di Senigallia dove si trovava ricoverata. La docente, che insegnava lettere all’Ipsia Bettino Padovano di Senigallia, aveva 59 anni. Stava lottando contro una malattia che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Proprio i familiari, il marito Eros e i figli Marco e Luca, hanno annunciato tramite un necrologio la sua scomparsa. Non sono stati celebrati i funerali religiosi. Parenti e amici l’hanno salutata nella camera ardente. Ieri le sue colleghe le hanno reso un ultimo omaggio. Marinella Barucca viveva nella frazione di Marzocca con la famiglia. Era molto conosciuta a Senigallia, dove lavorava, e anche nei comuni limitrofi. Molti studenti dell’istituto professionale arrivano infatti da fuori città. Ogni mattina da Marzocca si avviava verso via Rosmini, dove ha sede l’Ipsia nel Campus scolastico. Da qualche giorno mancava ma gli studenti, che stimavano molto la loro prof di lettere, confidavano di poterla presto rivedere. Poi è arrivata la notizia che mai avrebbero voluto ricevere. Non sarebbe più tornata dietro la cattedra. “Una persona splendida”.