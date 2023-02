SENIGALLIA - Trionfa l’amore sulla spiaggia di velluto con i matrimoni che hanno fatto registrare nel 2022 il dato più alto degli ultimi 8 anni. Sono state 124 le coppie convolate a nozze, di cui 76 con rito civile mentre 48 hanno scelto quello religioso. Il mese più gettonato è stato settembre con 25. Nel 2011 i matrimoni celebrati in città erano stati 95 e nel 2020 invece 59, in calo soprattutto per effetto delle restrizioni dovute alla pandemia.

I dati anno per anno



Nel 2019 erano stati 96, nel 2018 invece 110, nel 2017 se ne contano 102, nel 2016 il dato si attesta a 120 poi 110 nel 2015. E’ andata meglio nel 2014 quando ne erano stati celebrati 148 e, comunque, siamo lontani dai 173 del 2010. Dal secondo decennio del nuovo millennio il dato è stato in costante calo fino alla ripresa del 2022. Nel 2023, invece, sono state inserite nell’albo pretorio, fino a ieri, 15 pubblicazioni di matrimonio da parte dei futuri sposi. Le unioni civili sono state 4 nel 2022, tre nel 2021, nessuna nel 2020, quattro nel 2019, tre nel 2018, due nel 2017 e 8 nel 2016 quando è entrata in vigore la legge sull’unione di persone dello stesso sesso. Amore che Senigallia ha voluto celebrare con alcune iniziative organizzate proprio in occasione di San Valentino.

Fino a domenica saranno presenti degli allestimenti luminosi scanditi da cuori. Un selfie corner è allestito in piazza Roma mentre la Rotonda si è colorata di rosso nella cupola e il pontile è stato riempito da tanti cuori luminosi. Addobbata per l’occasione anche l’aiuola con il datario di piazzale della Libertà.

Fino a domenica compresa, inoltre, chi si presenterà in coppia a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera potrà accedere alle mostre allestite ad un prezzo scontato di 6 euro a persona. Sconto valido per un sentimento inteso in tutte le sue declinazioni, compreso quello che lega una madre a un figlio o l’affetto tra due amici. Un modo per rilanciare l’immagine di Senigallia dopo l’alluvione, grazie ai selfie che gli innamorati si scattano e poi pubblicano sui social. Mentre la città celebra l’amore, il sindaco Massimo Olivetti si trova a Milano per promuoverla in vista dell’estate.



«Ho incontrato molti tour operator – racconta Olivetti -, molti nazionali e internazionali, soprattutto americani, con cui abbiamo parlato delle bellezze di Senigallia e della sua offerta turistica, compresi i 90 anni della Rotonda che a luglio festeggeremo con un grane evento».



Celibi e nubili



Tornando agli innamorati sono 18.742 le persone sposate residenti in città, mentre 17.755 non lo sono e tra questi figurano 9.459 celibi e 8.296 nubili. Non sono, però, necessariamente tutti single perché allo stato civile del Comune le persone fidanzate, ad esempio, sono inserite in questa tipologia non essendo sposate. Sono invece 32 i residenti dello stesso sesso che hanno celebrato un’unione civile, di questi 22 sono uomini e 10 donne. Inoltre si registrano 1.758 divorziati residenti in città e 3.623 vedovi, in particolare 3.016 sono donne e 607 uomini. Nel totale di 44.506 residenti, di cui 23.188 donne e 21.318 uomini, l’ufficio dello stato civile conta anche 2.596 posizioni ignote, non comunicate.