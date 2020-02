Il circo torna in città, insulti social al sindaco: «Ma è colpa della sentenza del Tar»

SENIGALLIA - È tornato il circo in città e gli animalisti se la sono presa con il sindaco, vittima di aggressioni verbali e anche di insulti sui social. Forse non tutti ricordano che il Comune di Senigallia era stato pioniere nel vietare l’autorizzazione ai circhi che utilizzassero per gli spettacoli degli animali. Li aveva proprio messi al bando. Nel 2013 il Circo Moira Orfei aveva però fatto ricorso al Tar, vincendolo.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, torna a riprendere l'auto, seguita e scippata nel parcheggio: secondo caso in pochi giorni

Jesi, dalle ceneri del tenore Giorgio Merighi un diamante per la vedova da portare al dito per tutta la vita

«L’esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali – riporta la sentenza del Tar - non può mai portare al divieto di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge». A quel punto il Comune ha dovuto prenderne atto e riammetterli. «Avevamo vietato l’autorizzazione a chi avesse utilizzato animali per gli spettacoli – ricorda Maurizio Mangialardi – però il Tar li ha riammessi. Le sentenze vanno rispettati e così abbiamo fatto. Capisco l’indignazione degli animalisti ma di più non possiamo fare, solo una norma nazionale può vietare che vengano utilizzati nel nostro Paese degli animali per gli spettacoli circensi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA