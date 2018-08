Cimitero sotto assedio: ladro messo in fuga e furto nel parcheggio

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Ladro messo in fuga dalla camera mortuaria dai parenti di un defunto mentre nel parcheggio del cimitero il furto è stato messo a segno. Rotto il finestrino di una macchina per rubare lo zaino di una bambina. Luoghi dove la gente farebbe a meno di recarsi, se non avesse perso un parente o un amico, e dove già lo stato d’animo è provato dalla perdita a. Lo stesso che lunedì pomeriggio ha fermato i parenti di un defunto dal chiamare le forze dell’ordine non appena visto in azione un ladro. Forse un tossicodipendente dall’aspetto. Solo ieri l’accaduto è stato segnalato alla polizia. Troppo tardi per intervenire.