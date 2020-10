Cielo stellato in piazza, il via alle luminarie dal 5 dicembre

SENIGALLIA - Torna il cielo stellato in piazza Garibaldi. Si accenderà il 5 dicembre come il resto delle luminarie in centro storico. Il sindaco Olivetti e l’assessore Canestrari hanno già discusso del pacchetto natalizio. Ci saranno le luminarie, con delle novità rispetto allo scorso anno e con la riconferma del suggestivo cielo stellato. In segno di sobrietà non è stato, al momento riconfermato il videomapping di piazza Garibaldi che ha un costo di circa 26mila euro. ‘Il centro storico sarà accogliente per il periodo natalizio con luminarie d’effetto - assicura Alan Canestrari, assessore allo Sviluppo economico -. Saranno previste inoltre delle agevolazioni per la sosta’.

Ultimo aggiornamento: 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA