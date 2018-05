«Ciao come stai?» Via la catenina: abbraccio fatale a una pensionata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - «Ciao come stai?». Poi l’abbraccia e la catenina d’oro sparisce. Vittima un’anziana residente di Cesano che lunedì mattina è stata derubata da una ragazza in Strada Sesta. La pensionata era appena andata a fare la spesa in un negozio di generi alimentari. Una volta uscita si è incamminata verso casa. In fondo alla via però una ragazza le è andata incontro. L’ha fermata chiamandola, dandole da intendere che si conoscessero. La signora si è fermata, cercando di capire chi fosse. La giovane l’ha abbracciata e lei è rimasta impassibile. Avendo nelle mani le buste della spesa non ha ricambiato.