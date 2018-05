Ciak si gira alla Rotonda il film della Rai con Vanessa Incontrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLA – Ciak si gira a Senigallia: Lo atrupe e gli attori sono al lavoro sul film tv Rai "I nostri Figli" diretto da Andrea Porporati, interpretato da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti e girato a Senigallia. Prodotto da 11 marzo Film e Rai Fiction con il supporto di Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, il film andrà in onda su Rai Uno a novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.Il film parte a Palagonia, dove Elena Di Stefano è stata uccisa dall'ex marito Domenico Romeo. Una morte annunciata. La donna aveva avuto il coraggio di denunciarlo più volte per maltrattamenti e violenze, senza ricevere dalla giustizia l’aiuto e la sicurezza che chiedeva anche per i loro tre figli. Il giudice tutelare sta per destinarli a case-famiglia diverse. Giovanni, Luca e Claudio, i tre orfani di Elena, cresceranno divisi l’uno dall’altro. C’è solo un cugino della vittima che potrebbe prenderli in affidamento, Roberto Falco, piccolo imprenditore edile. Anche lui è nato a Palagonia. Vive a Senigallia. Ha sposato Anna, che lavora in un centro commerciale. Il loro è un matrimonio riuscito. Roberto e Anna hanno già due figli. Sono assaliti da mille dubbi prima di prendere la decisione di allargare la loro famiglia, ma una domanda trova una risposta immediata: “come facciamo a dire no a tre bambini rimast soli?”.