Choc in centro storico Si spara dentro casa Gli amici: «Impossibile»

SENIGALLIA - Tragedia in un appartamento nei pressi di piazza Saffi dove ieri sera, poco dopo le 21, si è tolto la vita, sparandosi un colpo di pistola, un uomo di 84 anni. I primi ad accorrere sono stati i sanitari del 118 ma per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono arrivati anche i carabinieri che, di quanto accaduto, hanno informato l’autorità giudiziaria come da prassi in questi casi. Non avrebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio.Sconvolti gli amici appena hanno appreso della sua morte. Nulla lasciava presagire una tragedia del genere, l’uomo era benestante. Proprio gli amici dell’anziano riferiscono che nelle ultime settimane lo avevano visto più serio del solito. Da alcuni anni aveva confidato loro difficoltà nel convivere con problemi di salute seri che era sempre riuscito ad affrontare e superare. Un riacutizzarsi della malattia, secondo gli amici, potrebbe essere una spiegazione possibile al gesto estremo.