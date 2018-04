Chiude Sapere centro ufficio Una storia lunga quasi cinquanta anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ultimi giorni di lavoro per la cartoleria Sapere centro ufficio, chiusa dal 1 maggio dopo quasi mezzo secolo. Un’altra vittima di piazza Garibaldi e della pedonalizzazione che ha fatto abbassare la saracinesca a varie attività negli ultimi anni. Fondata sul finire degli anni ’60, come succursale della libreria Sapere, la cartoleria di via Maierini davanti alla scuola Fagnani e all’angolo di piazza Garibaldi, era stata aperta da Rodolfo Colocci, poi rilevata dall’ex sindaco Fabrizio Marcantoni e dal 2009 da Laura Pianelli e Roberto Maddalo.Punto di riferimento per tutti, in primis per i ragazzi della scuola. Quando c’era il parcheggio in piazza Garibaldi era comodissimo arrivarci. Ampliata l’area pedonale i clienti si sono persi. Un problema comprare i libri per la scuola per il peso da trasportare lontano. Lo stesso discorso per le risme dei fogli. Certo è che una cartoleria non può reggersi solo sulla vendita di articoli leggeri come penne e temperini.Roberto Maddalo è stato il presidente del comitato dei commercianti del centro, che aveva cercato di bloccare la pedonalizzazione, costata cara a molti. Lo aveva già intuito. Le riunioni si tenevano alla via Granda Cafè da Attilio e Susanna, poco distante. Loro per primi hanno lasciato il centro, sempre per lo stesso motivo, e il locale che ospitava il ristorante, ancora vuoto, cerca acquirenti. È invece comparso il cartello affittasi fuori da Sapere centro ufficio, la cartoleria di via Maierini. «Ci lavoravo come dipendente dal 2002 poi insieme a mio marito ho rilevato l’attività nel 2009 – racconta Laura Pianelli –, con grande dispiacere chiudiamo ma la speranza è di poter riaprire da qualche altra parte. Ringraziamo i clienti che per questi dieci anni ci hanno dato fiducia». La fine di un’epoca.Sapere perde la storica succursale. «Come libreria Sapere quest’anno festeggeremo i 75 anni di attività – interviene Fabrizio Marcantoni –, è nata nel 1943 sotto la sinagoga poi negli anni ’50 si è trasferita sul Corso dove siamo ancora oggi».