Chiedono l’intervento dei Carabinieri perché cacciati da un locale, ma sono ubriachi e vengono contravvenzionati

SENIGALLIA - Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno contravvenzionato per ubriachezza molesta due cittadini di 31 anni originari del Bangladesh. Verso le 19 sono stati proprio loro a richiedere l’intervento dei militari presso un esercizio commerciale per la vendita di kebab sito a Senigallia, asserendo di essere stati cacciati dal proprietario del locale.

Dopo aver verificato i fatti è emerso che i due si erano introdotti nell’esercizio e, in evidente stato di alterazione derivante dall’assunzione di bevande alcoliche, avevano iniziato a parlare ad alta voce e con toni accesi, disturbando gli avventori, tra i quali c’erano anche famiglie con bambini. Per tale motivo erano stati più volte invitati dal titolare ad uscire, ma non avevano voluto assecondare tale richiesta. Ne era quindi derivata un’accesa discussione con quel titolare, al termine della quale erano stati costretti a recarsi all’esterno del locale.

Durante gli accertamenti svolti dai Carabinieri i due hanno manifestato in maniera evidente i sintomi dell’abuso da bevande alcoliche, a conferma di quanto riferito dal titolare dell’esercizio. Sono stati quindi sottoposti ad alcool test che ha dato esito positivo, rilevando un tasso alcolemico rispettivamente pari a 1,38 g/l e 1,44 g/l. Entrambi sono stati quindi contravvenzionati per ubriachezza molesta e dovranno pagare complessivamente la somma di 204 euro.

