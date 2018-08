Chiede un’informazione in strada e sottrae il portafogli ad un anziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Chiede un’informazione e sparisce il portafoglio. Vittima un 80enne residente in via Bramante al Vivere Verde. Intanto portafogli scomparsi anche in spiaggia. Nuovi furti quindi sotto l’ombrellone. Questa volta nella spiaggia libera del lungomare Da Vinci al Ciarnin.Il primo raid era avvenuto a Marzocca sul lungomare Italia nei giorni scorsi, quando sempre nella stessa frazione tre anziani erano stati raggirati da una donna che aveva sottratto loro collana e portafogli. Un altro episodio è avvenuto al Vivere Verde. Qui un 80enne stava rientrando a casa in via Bramante, quando una donna l’ha avvicinato per chiedergli un’informazione. Circa 50 anni, con i capelli scuri raccolti, alta 1,70-1,75 metri. Stava cercando un numero civico e il residente gliel’ha indicato. Ringraziando si è allontanata. In pochi istanti si è ritrovato senza il portafoglio in tasca. Dentro una cifra non ingente, appena 20 euro, ma tutti i documenti.L’anziano, che si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia, non si capacita di come la donna abbia fatto a derubarlo. Gli è passata accanto e il portafoglio è sparito. Non si ricorda di essere stato sfiorato o abbracciato. Era un po’ confuso. Di istinto però, appena se n’è andata, ha infilato la mano nella tasca posteriore dei pantaloni e non c’era più. Lei ormai era sparita dalla circolazione e al pensionato non è rimasto altro da fare che recarsi in caserma dai carabinieri.L’anziano è stato poi contattato dalla polizia municipale. Qualcuno infatti, trovando il portafoglio a terra, l’ha portato al Comando di piazza Garibaldi. Dentro c’erano i documenti attraverso i quali i vigili urbani sono risaliti al proprietario, che hanno contattato perché potesse riprenderlo. Non c’erano più le 20 euro ma tutto il resto si. La banda dei ladri sotto gli ombrelloni è invece tornata in azione in spiaggia.Una comitiva di turisti è stata derubata nella spiaggia libera del lungomare Da Vinci al Ciarnin. Erano andati a fare il bagno e, al ritorno, non c’erano più zaini e borse con dentro tutti gli effetti personali. Hanno chiamato i carabinieri e poi si sono rivolti ai vigili per sapere se qualcuno avesse riportato i loro effetti personali, dopo aver preso i soldi. Fino a ieri però ancora nessuno li aveva consegnati. Nel weekend era accaduta la stessa cosa a Marzocca sulla spiaggia libera del lungomare Italia. Turisti di Jesi e San Marino derubati di borse e portafogli e pure scarpe e vestiti.