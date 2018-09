Chiama i soccorsi ma poi â€‹si chiude dentro: arrivano i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Chiama i soccorsi poi si barrica in casa e i sanitari si trovano costretti a chiamare i vigili del fuoco. Un gran trambusto lunedì sera in via Raffaello Sanzio di fronte ad una abitazione dove è dovuta intervenire anche la polizia. A chiamare il 118 è stata una 64enne che ha problemi di salute e probabilmente si sente sola. Ai soccorritori il suo è apparso un modo per attirare l’attenzione e avere qualcuno con cui sfogarsi. Stava male. L’ambulanza è partita. Poi però non ha aperto. Sono arrivati i vigili del fuoco e alla fine si è convinta. Ha rifiutato il ricovero. Era già accaduto nel mese di luglio. Ecco perché i sanitari hanno chiamato anche la polizia non sapendo come gestire la situazione e non potendo impegnare un’ambulanza ad ogni chiamata che poi si rivela un falso allarme.