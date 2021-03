Anche lo chef stellato seleziona personale: social scatenati per il post di Moreno Cedroni

SENIGALLIA - Lo chef pluristellato Moreno Cedroni seleziona personale e sui social la reazione più ricorrente nei commenti al suo annuncio è stata: «Magari». Venerdì il patron della Madonnina del Pescatore ha fatto un post scrivendo: «Opportunità. Cercasi capo partita agli antipasti con esperienza e aiuto pasticcere/a. Inviare le candidature a curriculum@morenocedroni.com».

In questo periodo sono numerosi gli annunci soprattutto per lavori stagionali ma non capita spesso che a cercare personale sia una due stelle Michelin. Cedroni cerca due figure precise e l’esperienza, come era prevedibile visto l’elevato livello delle sue produzioni, farà la differenza nella scelta.



Si è intanto concluso il primo Seni Jummer job, organizzato dall’Informagiovani del Comune di Senigallia per agevolare l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro per la stagione estiva. L’iniziativa, completamente gratuita, è nata dall’esigenza di agevolare i contatti in questo periodo di difficoltà legate al Covid-19. Si sono svolti 245 colloqui online in totale sicurezza per la copertura di 17 posizioni tra i profili di baristi/e, camerieri/e, receptionist, aiuto cucina, aiuto pizzaiolo/a, aiuto pasticceri/e, tuttofare cucina, impiegati. Tutte figure ricercate da hotel, ristoranti, bar, residence e stabilimenti balneari della città. In pochi giorni hanno risposto numerosi candidati, il 75% di età compresa tra i 18 e 29 anni e il 67% proveniente da Senigallia.



«Il ruolo dell’Informagiovani – spiega l’assessore alle politiche giovanili Alan Canestrari - è stato quello di organizzare un’agenda di colloqui online della durata di dieci minuti a candidato, per offrire ai giovani l’opportunità di presentarsi e per agevolare le aziende nella ricerca di personale. Le aziende e i candidati si sono iscritti compilando un modulo online e le iscrizioni sono state accolte in base all’ordine di arrivo. Il feedback delle aziende partecipanti è stato molto positivo». L’ufficio Informagiovani, considerata la cura con cui l’iniziativa è stata organizzata, ha ricevuto inoltre varie richieste dalle attività per rendere l’iniziativa annuale, dal momento che è stata di prezioso aiuto per trovare i candidati adatti ai profili ricercati.

