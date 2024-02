SENIGALLIA - Per i 40 anni della Madonnina del Pescatore lo chef Moreno Cedroni si è fatto ispirare da Marco Polo. Il viaggio tra i sapori, Venezia-Pechino andata e ritorno, inizierà lunedì con la riapertura del ristorante Due Stelle Michelin. «Dalle moeche veneziane al piccione pechinese, terminiamo con dolci freschi e originali creati da Luca – racconta chef Cedroni -, che ci portano in un viaggio emozionante, ricordando l’impronta del primo astronauta sulla luna. Il viaggio, da Venezia a Pechino con i salati e da Pechino a Venezia con la pasticceria, aggiungerà ulteriore significato alla tavola».

Gli abbinamenti

Il menù “Marco Polo..Luca e Moreno” è realizzato a quattro mani con Luca Abbadir, pastry chef del ristorante Due Stelle Michelin. «Come Marco Polo anche noi abbiamo fatto un lungo viaggio, che dura da 40 anni – ricorda chef Moreno Cedroni, patron della Madonnina del Pescatore –, al nuovo menù abbiamo abbinato i piatti storici di tutti questi anni, che sono tanti e che, a rotazione, verranno riproposti. Con così tanti piatti da raccontare ogni mese ne verranno proposti di nuovi per celebrare al meglio questi 40 anni di creatività culinaria, per un’esperienza senza pari».

Ha più tempo, invece, per preparare il nuovo menù chef Mauro Uliassi, che proprio ieri ha festeggiato il compleanno. Sui social ha intanto annunciato la data di riapertura: il 30 marzo. Ha poi pubblicato un video che lo vede al lavoro dentro il suo ristorante Tre Stelle Michelin insieme a parte dello staff, proprio per mettere a punto i dettagli. «Cosa ci fanno cinque cuochi intorno ad un tavolo dopo due mesi di riposo? – scrive Uliassi – la risposta corretta è: l’inizio del Lab 2024. Le prenotazioni per la nuova stagione sono aperte. Noi riapriremo carichissimi il 30 marzo».

Intanto stasera tutti sintonizzati su Sky Uno per la semifinale di Masterchef, registrata lo scorso 10 luglio proprio nel ristorante stellato di chef Uliassi. Sarà lui la star dell’undicesima puntata. Avrà modo di essere ammirata anche la Rotonda dove a luglio il sindaco aveva ricevuto i giudici. Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli sceglieranno i finalisti, seguendo i consigli di chef Uliassi che farà cucinare i suoi piatti ai concorrenti. Tra loro c’è il 13esimo MasterChef Italia. Al termine della prova in esterna a Senigallia, infatti, verranno decretati i finalisti che il 29 febbraio, quando verrà proclamato il vincitore, si affronteranno per l’ultima volta ai fornelli. «Un ulteriore modo – commenta il sindaco Massimo Olivetti – di promuovere e far conoscere le nostre eccellenze in tutta Italia».