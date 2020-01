Il Cesano si scavalca in bici: ​il ponte ciclabile che collegherà due province sarà lungo 196 metri e largo 5

SENIGALLIA - Il ponte sul Cesano avrà una lunghezza di 196 metri, una larghezza di 5, per permettere il passaggio pedonale, ciclabile ed, eventualmente, dei mezzi di soccorso. Verrà realizzato lungo il tracciato della Ciclovia Adriatica, tra la ciclabile esistente di Marotta e quella in progettazione a Senigallia, a cavallo delle province di Ancona e Pesaro e Urbino. Risulterà totalmente finanziato dalla Regione Marche, con 2 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione. Il progetto del ponte ciclopedonabile sul Cesano è stato presentato ieri dal presidente Luca Ceriscioli nel Comune di Mondolfo.



«Rappresenta un tassello importante, in un quadro di piste ciclabili che coinvolge tutta la regione - ha rimarcato il presidente - Un grande progetto di mobilità sostenibile che guarda, con attenzione, a queste infrastrutture per l'ambiente, la qualità della vita e il turismo. Sappiamo come il cluster della bicicletta sia uno fra i più importanti e crescenti nel mondo. Le Marche hanno tutte le caratteristiche per catturarlo: paesaggi, spiagge, colline e montagna, luoghi di interesse straordinario lungo i percorsi, una qualità dell'ambiente che accoglie al meglio chi va in bicicletta». Il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, presente alla conferenza stampa insieme al collega di Mondolfo, ha evidenziato come il ponte rappresenti «un tassello dentro un progetto organico più grande, quello della sostenibilità con le Marche protagoniste. La bicicletta non rappresenta una mobilità alternativa ma il modello vincente del prossimo futuro».