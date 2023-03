SENIGALLIA Interrotta dai carabinieri la festa da sballo dei cento giorni all’esame per un gruppo di maturandi, sorpresi a Cesano con della droga. Avevano “fumo” e cocaina di cui si sono disfatti in fretta, non appena si sono accorti del loro arrivo. Si erano radunati in un’area pubblica all’aperto. Nessuno è stato segnalato ma il party improvvisato è finito per tutti prima che potessero farne uso.



Il servizio



Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, hanno effettuato un servizio mirato antidroga con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Pesaro. Sono stati impiegati 10 militari che hanno effettuato controlli nel Campus scolastico, in alcuni luoghi del centro di Senigallia e anche presso la discoteca Mamamia di Cesano, dove i ragazzi ieri stavano festeggiando i 100 giorni all’esame di maturità. Tutto regolare al Campus, nei vari locali del centro e anche al Mamamia. I militari, però, hanno trovato un gruppetto di studenti, radunati in un’area poco distante alla discoteca. Appena hanno visto arrivare i militari i ragazzi si sono disfatti di due spinelli e una dose di cocaina che le pattuglie hanno trovato a terra, abbandonati. Dai controlli nessuno, infatti, ne è stato trovato in possesso. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro a carico di ignoti. Nessuno è stato segnalato in Prefettura, al momento, dal momento che i carabinieri non sono riusciti a risalire a chi se n’era disfatto poco prima.



I caroselli



Gran parte della giornata di ieri è stata scandita dai clacson delle automobili, che scorrazzavano per la città, con a bordo gli studenti alle prese con i festeggiamenti e dall’invasione di giovani allegri e spensierati, vestiti con magliette colorate, alcune con delle scritte, come ormai avviene da diversi anni. La loro travolgente allegria ha diviso i senigalliesi che li hanno incontrati, tra chi ha apprezzato la vitalità dei ragazzi dopo aver finalmente superato gli anni del Covid, che li ha visti isolati in casa con la Dad. Vederli felici e divertiti per molti è stato un inno alla vita. Per altri, però, troppa esuberanza e soprattutto l’ennesimo giorno di scuola perso, anche nell’ultimo anno a causa delle continue allerte meteo, sono stati motivi di critiche. Proprio per evitare che i festeggiamenti degenerassero in certi casi, i carabinieri hanno predisposto mirati e capillari controlli che hanno permesso agli studenti di celebrare la ricorrenza senza conseguenze. Un’attenzione che i genitori hanno molto apprezzato, sapendo i figli al sicuro sotto lo sguardo vigile dell’Arma.