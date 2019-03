«Cerco cameriera, inviare una foto» Ristoratore sotto accusa per sessismo

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Esercente del centro storico nel mirino dell’ispettorato del lavoro dopo la segnalazione per un annuncio, ritenuto sessista e denigratorio nei confronti della donna oggetto. L’ha ricevuta la consigliera provinciale di Parità e, come avviene in questi casi, partirà una denuncia agli organi competenti. Ispettorato tanto per iniziare. Il titolare di un ristorante del centro cerca “cameriera per il weekend con esperienza, inviare curriculum e foto”.