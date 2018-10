Niente foto e video in classe Il giro di vite della preside «Cellulari spenti o ve li tolgo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Cellulari spenti nelle scuole dell’istituto comprensivo Senigallia Centro Fagnani. A vietarne l’uso, con una circolare emanata giovedì scorso, è stata la preside che chiede anche la collaborazione delle famiglie nel far rispettare il divieto presente nel regolamento d’istituto, ribadito con la circolare più dettagliata. «Agli studenti è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici - scrive Anna Scimone, dirigente scolastico - durante lo svolgimento delle attività didattiche. A scuola deve essere tenuto spento. È vietato riprendere immagini, filmare compagni o docenti. In caso di trasgressione saranno ritirati dagli insegnanti e riconsegnati al termine delle lezioni».In caso di recidiva sarà sequestrato dal preside e riconsegnato solo al genitore. Lo stesso divieto vale anche per il personale docente.