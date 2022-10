SENIGALLIA - Uliassi e Cedroni sempre in vetta, si confermano tra i migliori ristoranti del 2023 nella 50TopItaly. Mauro Uliassi sale sul podio e si piazza secondo tra i grandi ristoranti, come lo scorso anno. Davanti a lui solo Massimo Bottura con l’Osteria Francescana. Moreno Cedroni lo troviamo invece nell’undicesima posizione. La Madonnina del pescatore era presente lo scorso anno, in ottava, anche con il premio speciale pasticceria dell’anno 2022.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Moreno Cedroni è chef dell’anno



I fuoriclasse



I due ambasciatori del gusto di Senigallia continuano a fare incetta di premi e piazzamenti nelle classifiche nazionali e internazionali, trainando il settore enogastronomico fondamentale per il turismo e l’economia cittadina. «Il lab 2022, che è un concept menu che ogni anno il cuoco di Senigallia e il suo gruppo creativo mettono a punto – riporta la motivazione per Mauro Uliassi - è l’evoluzione del Lab 2020 e del Lab 2021, con una particolare attenzione al mondo del vegetale. Proprio il tema vegetale è il vero leitmotiv del lavoro creativo di quest’anno. Si inizia con i ricci ghiacciati, mandarino e zafferanella, per continuare con le seppie crude e pomodori verdi. Piatti di gusto, di tecnica, di pensiero, un mix davvero notevole». Viene poi citata la pasta e pomodoro alla Hilde, piatto dell’anno nella passata edizione della guida, diventato uno dei grandi classici della casa. «La sala è orchestrata dalla leggiadria di Catia Uliassi – conclude la motivazione -. Una delle tappe imprescindibili per tutti gli appassionati». Un traguardo che lo chef Uliassi ha voluto condividere con la sua squadra: «Grazie a tutto il team di 50 Top Italy e grazie alla mia gang».

Ecco invece cosa ha colpito della Madonnina del pescatore. «Una cucina in continua evoluzione quella di Moreno Cedroni, affiancato da Luca Abbadir, sparring partner dello chef marchigiano. Il menu Luca e Moreno che è il frutto della ricerca è più convincente che mai. La sala è semplicemente perfetta, con l’eleganza di Mariella Organi che si prenderà cura di voi». «Felici e onorati di essere ai primi posti della classifica: 50 Migliori Ristoranti d’Italia per il 2023, della categoria Grandi Ristoranti». Così ha commentato lo chef Moreno Cedroni.



La vetrina



Una conferma che arriva dopo una settimana di ribalta internazionale per Senigallia, con la conferenza annuale delle scuole alberghiere europee a cui hanno partecipato gli chef pluristellati. Nel corso di una tavola rotonda proprio Moreno Cedroni ha ricordato l’importanza della preparazione alberghiera, fornita dal Panzini in città, perché accanto a prodotti di qualità cucinati con sapienza dagli chef è indispensabile anche avere uno staff formato e competente. Cedroni ha rimarcato la crescita di una settore, quello enogastronomico nelle Marche, che si sta imponendo creando importanti flussi turistici. La presenza di Uliassi e Cedroni nelle guide più esclusive non rappresenta un traguardo personale, o meglio non solo. Queste classifiche, infatti, orientano i clienti e tutto quel settore fatto appunto di un turismo enogastronomico che porta gli appassionati, e sono sempre di più, a girare le città in cerca dei migliori ristoranti.