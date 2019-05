Cede e crolla controsoffitto in palestra: sfiorata bimba di 8 anni che gioca a volley

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA- Improvviso cedimento del controsoffitto nello spogliatoio della palestra del Perticari. Il grave episodio si è verificato martedì pomeriggio quando si stavano allenando i bambini della Pallavolo Senigallia. Il blocco caduto ha sfiorato una bimba di 8 anni, rimasta miracolosamente illesa ma spaventata per l’accaduto. In palestra si stavano svolgendo gli allenamenti di minivolley con bambini dai 7 ai 9 anni. Sul posto, chiamati dal direttore tecnico della US Pallavolo Senigallia, sono intervenuti i vigili urbani che hanno constato la situazione di assoluta pericolosità di tutto il controsoffitto sia degli spogliatoi sia dell’atrio di ingresso della palestra stessa di via Rossini. A sua volta, la polizia municipale ha allertato la squadra reperibile della Provincia di Ancona che, giunta sul posto, ha fatto sospendere ogni attività per motivi di sicurezza ed ha chiuso l’impianto senza alcuna certezza sulla data di riapertura.