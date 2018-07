Catturata rom incinta, ladra seriale va in carcere con la figlia di 2 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Ricercata in tutta Italia per un furto commesso a Bologna, una ladra seriale è stata fermata ed arrestata dalla polizia a Marzocca. Si tratta di una 30enne croata finita in carcere insieme alla figlia di due anni. In occasione del fine settimana della Notte della Rotonda e delle manifestazioni organizzate in città, il personale del Commissariato, diretto dal vice questore aggiunto Agostino Maurizio Licari, con l’ausilio degli agenti del Reparto prevenzione crimine di Perugia e della polizia stradale ha effettuato mirati controlli sul territorio comunale, mettendo in atto un dispositivo con posti di blocco e vigilanza in aree frequentate soprattutto dai turisti.