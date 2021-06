Il CaterTour inizia all’alba del 18 giugno: ospiti a sorpresa, ecco chi potrebbe esserci

SENIGALLIA - Ospite a sorpresa per il concerto all’alba del 18 giugno per la tappa senigalliese del CaterTour. Il sindaco ieri ha informato che i nomi comunicati cambiano continuamente. Fino a ieri mattina sembrava Enrico Ruggeri, poche ore più tardi rettificato. Gli altri nomi al vaglio sono Annalisa e Mario Biondi ma non è escluso che possa spuntarne un altro.

Alle 11 al porto ci sarà l’inaugurazione del Seabin un raccoglitore della plastica, alle 12 dentro la Rotonda si terrà la Gara dei gelati, ad invito con 80 persone. Il 19 alle 18 in piazza Garibaldi il talk show con 300 posti disponibili in piazza Garibaldi. Alle 22 al teatro La Fenice Saverio Raimondo live. Per tutti gli eventi è prevista la misurazione della temperatura e la prenotazione obbligatoria. Presente anche Libera con la vendita delle magliette realizzate con il logo di Arianna Posanzini, vincitrice del concorso di Amnesty International, dedicate a Patrick Zaki. «Ancora non sappiamo se il prossimo anno il CaterRaduno sarà confermato nella nostra città – spiega il sindaco Olivetti – certo a noi farebbe piacere se rimanesse».

Tra le novità degli eventi c’è il Festival del Fado dal 30 giugno al 2 luglio mentre per le altre date tutto confermato dai Deejay XMasters dal 17 al 25 luglio al Summer Jamboree festival dal 30 luglio all’8 agosto che forse potrà prevedere anche il mercatino, inizialmente cancellato. Con fiere sdoganate via libera alle bancarelle. Quella di Sant’Agostino si terrà dal 27 al 30 agosto preceduta dalla Campionaria dal 21 al 30 agosto. Il 9 agosto il concerto di Raphael Gualazzi in piazza Garibaldi, palcoscenico principale dell’estate. Il Foro Annonario non verrà utilizzato perché molto spazio è stato concesso alle attività per i tavolini inoltre con le vetrate all’ex pescheria ci sono problemi con l’acustica. La notte della Rotonda, solitamente prevista a metà luglio, non è stata fissata ma è al vaglio una nuova modalità per celebrarla.

