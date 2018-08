Castelli di Sabbia divertimento â€‹non solo per i bambini della spiaggia

SENIGALLIA - Organizzata dall’associazione “La Marina Pro Cesano“ nell’ambito della Festa d’Estate 2018, si è svolto lungo la spiaggia di Cesano il tradizionale concorso dei “Castelli di Sabbia” che ha visto cimentarsi nella realizzazione delle opere numerosi gruppi di residenti e villeggianti. La manifestazione divenuto oramai un appuntamento irrinunciabile per i frequentatori della spiaggia ha visto il coinvolgimento di un gran numero di adulti , ma soprattutto di bambini che sono i destinatari e i principali protagonisti della manifestazione.Lo scopo che infatti si prefiggono gli organizzatori è quello di far trascorrere ai protagonisti una giornata di divertimento creando i presupposti per con trapporre le richieste dei piccoli alle resistenze dei grandi, pesso “svogliati”, che alla fine si lasciano coinvolgere nella realizzazione delle opere per dare loro soddisfazione. Sin dal primo mattino infatti si nota un andirivieni di badili, secchi, palette, rastrelli e quanto necessario per la lavorazione con la sabbia ed è bello vedere genitori e figli accomunati nella legittima aspettativa di realizzare l’opera più bella. Pur rimanendo prevalentemente goliardico il carattere della manifestazione l’aspetto agonistico alla fine è quello che sempre prevale generando spesso animate discussioni intorno alle decisioni della giuria. Perché alla fine le opere realizzate sono di ottima qualità sia per impegno di realizzazione che per originalità e significati ed il compito della giuria, composta da villeggianti che cortesemente si prestano, non è mai agevole. Lo dimostra l’interesse e la curiosità che attira un gran numero di bagnanti della zona e non a vistare le opere generando una “processione” sulla spiaggia che dura per tutto il pomeriggio. Alla fine tutti comunque vengono premiati grazie ai numerosi premi offerti dagli sponsor e dall’Associazione La Marina Pro Cesano organizzatrice della manifestazione.