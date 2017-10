Aggressione choc al lavoro lei sviene: il suo stalker arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Cameriera aggredita dal suo stalker che, in preda alla gelosia, le ha strappato di mano il cellulare. E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì in centro storico. Lui, un 34enne tunisino pregiudicato di professione operaio, è stato arrestato per stalking. Lei una cameriera senigalliese di 37 anni è invece svenuta per lo spavento ed è stata soccorsa da un’ambulanza.L’aggressore ha trascorso la notte in una cella di sicurezza della caserma dei carabinieri di via Marchetti. Oggi è prevista la direttissima. La vittima invece l’ha passata in ospedale prima di tornare a casa.