Casa vacanze fantasma: trovata e denunciata una truffatrice 50enne

SENIGALLIA - Rintracciata e denunciata dalla polizia una 50enne per aver truffato una famiglia milanese nella settimana di Ferragosto. Una delle numerose case fantasma dell’estate. La donna è di origine campane ma residente in Piemonte. Ha incassato 500 euro di caparra per un appartamento sul lungomare mai consegnato. Come spesso accade la famiglia, composta da genitori e figlio, ha trovato un annuncio su un sito web. Per la settimana di Ferragosto chiedevano 1.200 euro. Una cifra alta ma la scarsa disponibilità sul mercato, oltre al fatto di essere sul lungomare, ha portato i turisti a decidere di prenotarla.Hanno risposto all’annuncio, si sono accordati per la caparra. La richiesta era di 500 euro poi il resto lo avrebbero saldato appena arrivati in città alla consegna delle chiavi. All’appuntamento però nessuno si è presentato. I soldi sono stati versati su una carta prepagata.