Casa vacanze addio mamma truffata: «Aiutatemi a trovarne un'altra»

SENIGALLIA - Dopo aver perso i soldi, perché truffata, non riesce a trovare una casa dove trascorrere le vacanze a Senigallia nella settimana di Ferragosto. La vittima è una giovane mamma romana che non vorrebbe arrendersi all’idea di non trascorrere le ferie nella città dalla spiaggia di velluto. Il cugino ha lanciato ieri un appello nel gruppo Facebook “Sei di Senigallia se” sperando che qualcuno abbia ancora un alloggio libero. «Mia cugina che viene da Roma aveva prenotato tramite internet un appartamento sul lungomare di Senigallia – scrive - ed è stata truffata da un seriale che già era stato a Le Iene, segnalato più volte, ma lei l’ha scoperto troppo tardi. Ha pure una bambina di un anno ed ha perso tutti i soldi. Ora lo denuncerà ma è rimasta senza appartamento. Se qualcuno ha per il periodo dall’11 agosto al 18 un appartamento con cinque letti e cucina da affittare, zona Rotonda, per arrivare a piedi alla spiaggia, per via della bambina piccola, mi faccia sapere. Grazie mille».