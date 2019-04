La casa vacanza non esiste le truffe eccome: beffata la quinta vittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA -Nuova vittima per la casa fantasma di via Rieti. Sale a quota cinque quella delle truffe messe in piedi negli ultimi mesi ai danni di malcapitati turisti che, dopo aver visto gli annunci, hanno pagato la caparra perdendo soldi e la casa che non era mai esistita. L’ultima vittima in ordine di tempo è una turista milanese che ha versato 270 euro di caparra per due settimane, tra giugno e luglio, per un appartamento che le sarebbe costato 900 euro, se solo fosse esistito