Affittano la casa ai turisti all'insaputa del proprietario Beffate diverse famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Gli mettono in affitto a sua insaputa la casa solo per truffare le ignare vittime. Cinque famiglie di turisti sono finite nella trappola di un finto annuncio per un appartamento in via Umbria, traversa del lungomare Alighieri. Con le altre cinque truffe messe a segno finora, per le abitazioni di via Rieti e lungomare Alighieri, salgono a ben dieci i raggiri per le case delle vacanze in due mesi. Un record in negativo. «Avevo visto l’annuncio su un sito – racconta Natascia Spitoni di Fabriano – ho versato 150 euro di caparra anche se mi era stata chiesta una somma maggiore. Mi ha fornito un Iban, quindi sembrava serio, poi però ho scoperto che era collegato ad una carta prepagata. Avevo una strana sensazione. Non mi fidavo molto però mi aveva fornito anche il civico dell’abitazione ed in effetti esisteva davvero». Nulla faceva presagire il raggiro anche se la signora aveva un presentimento. Con il resto della famiglia si è presentata per visionare la casa che aveva affittato per la seconda settimana di luglio. Non c’era però nessuno ad attenderla.