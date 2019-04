Casa fantasma in affitto dalla finta â€‹agenzia immobiliare: altri due truffati

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Truffate altre due famiglie con il finto appartamento di via Rieti. Una dalla Toscana credeva di esserselo aggiudicato per la settimana compresa tra il 3 e il 10 agosto, in occasione del Summer Jamboree, un’emiliana per l’intero mese di agosto. Tutti, oltre al primo segnalato nei giorni scorsi, sarebbero riconducibili allo stesso truffatore seriale della zona che aveva aperto una pagina Facebook, poi oscurata, con il nome di una finta agenzia immobiliare che aveva sede ad Ancona.