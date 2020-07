La casa è in affitto, ma è una truffa. Vacanza rovinata per una famiglia

SENIGALLIA - Una famiglia di Busto Arsizio vittima di un truffatore seriale, che ha messo in affitto due abitazioni a Senigallia all’insaputa dei legittimi proprietari. Ha utilizzato le fotografie delle loro case per attirare l’attenzione dei turisti, spillare loro soldi e poi sparire. Una delle vittime si è rivolta ieri anche ai social cercando l’aiuto dei senigalliesi, purtroppo però troppo tardi. Aveva infatti già pagato la caparra per una casa sul lungomare Mameli che effettivamente esiste ma non è disponibile. Il proprietario infatti ignorava che qualcuno l’avesse affittata a sua insaputa.

Diversamente dall’episodio dei giorni scorsi, in cui una famiglia milanese era arrivata in città dopo aver saldato l’intera somma di un mese, almeno quest’ultima si è risparmiata il viaggio. Ha deciso infatti di non venire. I truffatori delle case vacanze creano quindi un danno anche al turismo perché spesso chi scopre di essere truffato prima di partire annulla la vacanza. Il truffatore seriale, che opera su diverse località turistiche, a Senigallia ha scelto una casa sul lungomare Alighieri e una sul lungomare Mameli ampliando l’offerta, o forse sarebbe meglio dire la fregatura, dalla riviera di levante a quella di ponente.

Il turista che si è rivolto ieri al gruppo Facebook “Sei di Senigallia se” si è approcciato dicendo «ho la sensazione di estato truffato» per poi inserire i dati dell’abitazione in cerca di conferma. Purtroppo la sua sensazione era motivata. In fretta ha trovato l’accoglienza dei senigalliesi. In molti si sono dati da fare per trovare la risposta al suo dubbio e tanti altri si sono messi a disposizione per cercagli una soluzione, così da salvargli la vacanza rovinata prima ancora di partire. Il turista ha però preferito soprassedere, almeno per questa estate. «Grazie a tutti siete stati molto gentili – ha concluso il turista in risposta al primo post -. Spero di poter venire presto nella vostra bella città».

