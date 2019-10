Uno straniero ospite: «La Caritas mi sta aiutando e io mi offro come tassista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Un 29enne marocchino, ospite della Caritas, si offre come “tassista” per accompagnare gratuitamente chi ha bisogno a fare la spesa, in ospedale e ovunque occorra. Un ragazzo che vuole ricambiare l’aiuto che sta ricevendo, facendo qualcosa di utile per la società. Ieri è apparso un suo annuncio nel gruppo Facebook “Sei di Senigallia se”. «Salve a tutti. Vorrei offrire un po’ del mio tempo libero a persone che non hanno capacità di spostarsi o accompagnamento alle visite, spesa, zona Comune di Senigallia e dintorni Non chiedo pagamenti. Automunito. Disponibilità martedì e mercoledì dalle 8.30 fino alle 16. Se qualcuno ha un familiare o vicino che ha bisogno scrivetemi o chiamate».