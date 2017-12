Giovane ricercata catturata in albergo: portata in carcere con la figlia di 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Arrestata dalla polizia una giovane mamma che in carcere ha potuto portare, in via del tutto eccezionale, anche la figlia di 2 anni e 1 mese. La regione è risultata sprovvista di strutture in grado di accogliere una detenuta con prole al seguito, diversamente da altre dove già avviene da qualche anno. Una 33enne di origine romena stava alloggiando insieme alla bambina in un albergo alle porte del centro storico. All’apparenza una ragazza madre, affettuosa e irreprensibile con la figlia.Nessuno poteva immaginare che su di lei pendeva un mandato di cattura. Il titolare dell’albergo ha trasmesso come da prassi i dati alla polizia. Quel nominativo era già in banca dati. Il Tribunale di Bologna aveva emesso un provvedimento di custodia cautelare per una pena residua di un mese in carcere. La Volante ieri mattina si è recata in albergo. Ha prelevato madre e figlia. Condotte in Commissariato è però sorto un problema. Il collocamento della minore. Gli uomini del sostituto commissario Fabiano Arcangeli, al comando in questi giorni del Commissariato, hanno contattato il Tribunale dei minori e i servizi sociali. Pur non esistendo nelle Marche un penitenziario in grado di accogliere madri e figli un piccolo miracolo è avvenuto. «A Senigallia è la prima volta che accade – spiega Maurizio Mandolini, dirigente dei servizi sociali – in realtà esiste una legge del 2014 che prevede la possibilità, per determinati reati, di non separare i figli minorenni dalle madri. Prima la legge poneva come limite i 3 anni poi innalzati a 6. I reati contro il patrimonio rientrano tra quelli previsti dalla normativa ma il problema era un altro. Non esistono nelle Marche carceri attrezzati per accogliere madri e figli. Ce ne sono pochi in Italia ma in altre regioni». La donna doveva scontare una pena di un mese per il reato di invasione di terreni ed edifici. Aveva anche piccoli precedenti. Poteva usufruire della legge ma nella regione dove si era recata non sembrava possibile farlo.Non voleva però separarsi dalla bambina così piccola e anche per questa sarebbe stato un trauma. «L’alternativa sarebbe stata affidare la bimba ad una famiglia oppure ad una comunità – conclude Mandolini – dal momento però che il carcere di Villa Fastiggi a Pesaro ha un settore femminile, e tenuto conto del periodo limitato, si tratta infatti solo di un mese, è stata concessa la possibilità alla signora di portare con sé la bambina». Una soluzione del tutto straordinaria, volta ad evitare alla piccola il trauma del distacco.