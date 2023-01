SENIGALLIA - Denunciato dai carabinieri un 22enne di origini senegalesi, residente a Mondavio, per aver fornito false generalità durante un controllo. Il ragazzo è stato, inoltre, segnalato in Prefettura come assuntore di droga. I militari della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, hanno intensificato i controlli nel fine settimana per contrastare le condotte legate all’abuso di alcol e all’uso di droghe.

Sabato notte una pattuglia della Stazione di Senigallia ha fermato in via Raffaello Sanzio tre ragazzi che stavano camminando e che, alla vista della pattuglia, si sono separati. Uno di loro ha buttato a terrà uno spinello, che poi è stato recuperato dai carabinieri. Sono state chieste le generalità dei ragazzi. Quello che aveva gettato lo spinello ha fornito dei dati risultati falsi. Successivamente i carabinieri sono riusciti ad identificarlo correttamente. Era un giovane 22enne originario del Senegal, residente a Mondavio.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia per aver fornito false generalità e anche la segnalazione alla Prefettura di Pesaro, come assuntore di sostanze stupefacenti. Gli altri due giovani, tra i 22 e i 23 anni residenti in provincia di Ancona, non hanno avuto alcuna sanzione non essendo emerse irregolarità a loro carico.