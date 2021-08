Sorpreso mentre carica la frutta presa in un terreno non suo nell'auto: cinese denunciato

SENIGALLIA - Anche nel weekend sono continuati i servizi per il controllo del territorio e per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio da parte dei carabinieri di Senigallia. Proprio in questo ultimo contesto sono state denunciate due persone per furto. Uno dei denunciati è un 36enne di Sassoferrato sorpreso all'interno del centro commerciale "Il Maestrale" mentre cercava di rubare della merce dal supermercato Ipercoop. La merce, che consisteva in bevande e capi di abbigliamento di poco valore, è stata restituita al legittimo proprietario. l'uomo è stato denunciato. Un altro fatto si è verificato a Trecastelli, località Ponte Rio, dove un cittadino di nazionalità cinese, residente a Mondolfo, classe '71, è stato sorpreso all'interno di un terreno coltivato mentre caricava della frutta sulla propria auto. I carabinieri giunti sul posto lo hanno trovato mentre tentava di allontanarsi del luogo del furto, con la refurtiva caricata nell'auto. La frutta è stata restituita al proprietario e l'uomo è stato denunciato.

