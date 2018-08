Capitano travolto al porto: denunciato l'investitore con lo scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale il 54enne che la sera dei fuochi ha tentato di forzare un posto di blocco,Paolo Moscatelli. La polizia locale ha provveduto ad inviare gli atti in procura, insieme ad una dettagliata relazione del capitano investito e ad alcune testimonianze. Lo scooterista, un imprenditore nativo di San Benedetto del Tronto ma da tempo residente a Senigallia, è stato anche sanzionato per l’ingresso in area pedonale avendo già superato la transenna che ne delimitava l’accesso ai veicoli a motore. Tra i testimoni, che hanno confermato l’investimento, anche un marocchino.L’unico ad aver prestato soccorso all’ufficiale della municipale a terra mentre gli altri presenti, alcuni diportisti a cui poco prima aveva impedito di accedere al porto con i propri mezzi, ridevano.