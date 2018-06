Caparra pagata ma la casa delle vacanze non esiste Truffata una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ancora case fantasma e questa volta a farne le spese è una coppia dell’hinterland torinese. Dopo aver pagato 100 euro di caparra nessuno ha risposto più al recapito. L’annuncio è sparito e i due fidanzati hanno iniziato a temere il peggio così hanno deciso di venire sul posto a controllare. Hanno chiesto indicazioni alla polizia locale che ha mostrato il palazzo ma all’interno non c’era alcun appartamento che corrispondesse a quello prenotato. Si sono attivati per trovarne un altro e salvare almeno la vacanza. Se non avessero verificato si sarebbero ritrovati ad agosto nel pieno della stagione turistica senza sapere dove andare, perché a quel punto sì che sarebbe stato difficile trovare un’alternativa.Probabilmente si tratta dello stesso annuncio che ha fatto un’altra vittima lo scorso weekend. Un uomo di Lainate che, grazie a degli amici in città, ha scoperto la truffa dopo aver versato la caparra. «Posso assicurare che è stata una truffa perfetta – racconta il malcapitato – unica fortuna è che avendo amici a Senigallia l’ho scoperta prima di arrivare in ferie. Sono un informatico non un sprovveduto ma la truffa è organizzata ad arte. Mi hanno mandato tante foto della casa e rassicurazioni. Sono professionisti me ne sono accorto solo perché ho chiesto ad un mio amico di andar a controllare l’esistenza dell’appartamento». Non c’era ovviamente. «Era su un sito di vendita che non tutela i compratori – aggiunge il truffato - solo dopo aver segnalato per tre volte la truffa hanno finalmente tolto l’annuncio. Chiedevano 400 a settimana per giugno, 500 e 600 per luglio e 700 per agosto”».